Власти Подмосковья признали утрату культурной ценности парка в Опалихе

Красногорск, , 14:57 — REGNUM Парк бывшей усадьбы Николаевых-Юсуповых «Опалиха-Алексеевское» в подмосковном Красногорске была исключена из перечня выявленных объектов культурного наследия вследствие утраты историко-культурного значения данного объекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

«Парк бывшей усадьбы Николаевых-Юсуповых «Опалиха-Алексеевское», расположенный по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Новая Московская, д. 49, был исключен из перечня выявленных объектов культурного наследия распоряжением Главного управления от 14.06.2017 N9 45PB-318 «Об осуществлении государственного учета выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области» на основании государственной историко-культурной экспертизы, подтверждающей утрату историко-культурного значения Объекта и нецелесообразности включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — заявили в ответ на запрос ИА REGNUM.

В ведомстве добавили, что в настоящее время парк не является объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия или объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия. Таким образом, вопросы, связанные с проведением строительных работ на территории парка, к компетенции Главного управления не относятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее территория парка в Опалихе стала предметом скандала после публикаций ряда СМИ и обращений активистов о незаконности строительства и вырубке зелёных насаждений на исторической части парка. Также по данному факту органами СК по Московской области была проведена проверка.

По словам застройщика, в исторических границах парка девелопер сохранит все здоровые деревья и пруды и создаст настоящий парк ещё большей площадью — свыше 3 га. На данный момент территория, отведенная под будущий парк, огорожена забором, и ни одно произрастающее на ней дерево не тронуто.

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