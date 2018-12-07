Власти Подмосковья признали утрату культурной ценности парка в Опалихе

Красногорск, 7 декабря 2018, 14:57 — REGNUM Парк бывшей усадьбы Николаевых-Юсуповых «Опалиха-Алексеевское» в подмосковном Красногорске была исключена из перечня выявленных объектов культурного наследия вследствие утраты историко-культурного значения данного объекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.
«Парк бывшей усадьбы Николаевых-Юсуповых «Опалиха-Алексеевское», расположенный по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Новая Московская, д. 49, был исключен из перечня выявленных объектов культурного наследия распоряжением Главного управления
В ведомстве добавили, что в настоящее время парк не является объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия или объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия. Таким образом, вопросы, связанные с проведением строительных работ на территории парка, к компетенции Главного управления не относятся.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее территория парка в Опалихе стала предметом скандала после публикаций ряда СМИ и обращений активистов о незаконности строительства и вырубке зелёных насаждений на исторической части парка. Также по данному факту органами СК по Московской области была проведена проверка.
По словам застройщика, в исторических границах парка девелопер сохранит все здоровые деревья и пруды и создаст настоящий парк ещё большей площадью — свыше 3 га. На данный момент территория, отведенная под будущий парк, огорожена забором, и ни одно произрастающее на ней дерево не тронуто.
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