Горно-Алтайскому аэропорту не хотят присваивать имя Рериха

Горно-Алтайск, , 13:24 — REGNUM В адрес экспертного совета общенационального конкурса «Великие имена России» обратились учредители фонда общественной премии имени Григория Чорос-Гуркина, а также лауреаты этой премии разных лет. Они призывают секретаря Общественной палаты России Валерия Фадеева учесть мнение жителей Республики Алтай, которые в большинстве своем высказались за то, чтобы местному аэропорту присвоили имя художника Григория Чорос-Гуркина, а не Николая Рериха, который одержал победу с минимальным перевесом голосов. Об этом информирует сегодня, 7 декабря, Gorno-altaisk.info.

В обращении общественников, в частности, говорится о том, что малочисленность населения региона подавляется числом голосов последователей Рериха из других регионов. Это обстоятельство воспринимается как несправедливость к одному из символов Республики Алтай.

«Голосование сплотило жителей Республики Алтай вне зависимости от национальности и вероисповедания. Да, в этом Республика Алтай выиграла, но, учитывая географию сторонников Рериха и учет голосов вне места проживания, жителями данный фактор воспринимается как противостояние и противопоставление волеизъявлению жителей Республики Алтай последователями движения Агни-йога, а не как великого русского художника», — заявлено в письме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из выдающихся соотечественников, именами которых может быть назван аэропорт в Горно-Алтайске, в конкурсе «Великие имена России» лидировали двое. Это философ, художник Николай Рерих и художник, общественный деятель Григорий Чорос-Гуркин. Также в листе голосования значился Герой Советского Союза артиллерист Илья Шуклин, но за него участники акции отдали ничтожно малое число голосов.

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