Новосибирская ГЭС удостоена награды в конкурсе по гражданской обороне

Новосибирск, , 13:17 — REGNUM Новосибирская ГЭС награждена дипломом смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны Новосибирской области. Электростанция заняла второе место в группе сооружений вместимостью до 150 человек, сообщает 7 декабря пресс-служба «РусГидро».

Торжественная церемония награждения победителей прошла накануне в правительстве Новосибирской области. Глава региона Андрей Травников вручил диплом директору Новосибирской ГЭС Святославу Полтаранину.

«Награда стала результатом слаженной работы всего коллектива Новосибирской ГЭС», — сообщил Полтаранин.

Отмечается, что смотр-конкурс защитных сооружений ГО проводится в НСО ежегодно с целяю определения их готовности к приему населения и персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций.

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