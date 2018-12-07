Псковский депутат предложил законодательно запретить выгул лошадей в парках

Псков, , 13:15 — REGNUM Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного собрания депутатов Алексей Фёдоров («Единая Россия») внёс в региональный парламент поправки в областной закон «О содержании и защите домашних животных». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного собрания, депутат предлагает запретить выгуливать на общественных территориях животных семейства лошадиных.

Речь идёт о парках, скверах, детских и спортивных площадках, о территориях детских садов, школ и организаций здравоохранения, пляжах и других общественных территориях. В законопроекте также уточняется, о каких именно животных идёт речь: это лошади Пржевальского, лошади прочие, жеребята, пони, ослы, мулы, лошаки, зебры, куланы и иные однокопытные.

Их выпас, согласно законопроекту, возможен только на огороженных пастбищах, либо — если пастбище не огорожено — под надзором владельца животного.

Законопроект предполагает случаи участия сельскохозяйственных животных в массовых и развлекательных мероприятиях и указывает на то, что владельцы животных не должны допускать загрязнения тротуаров, пешеходных дорожек, дворов и иных площадок.

«В случае если загрязнение произошло, владелец обязан убрать экскременты за своим животным», — предлагает автор законодательной инициативы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Пскова уже несколько лет пытаются навести порядок в сфере конных прогулок в парках Пскова. Владельцы животных катают детей на лошадях, несмотря на запреты.

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В настоящее время действующим областным законом «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» предусматриваются штрафы за нарушения выгула животных: от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для граждан, от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей для должностных лиц.

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