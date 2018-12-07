Прокуратура обязала Ярославское правительство назвать получателей субсидий

Ярославль, , 13:01 — REGNUM Прокуратурой Ярославской области в адрес департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка правительства Ярославской области направлено представление о ненадлежащем рассмотрении редакционного запроса ИА REGNUM.

Причиной обращения редакции ИА REGNUM в контролирующий орган послужил отказ ярославских чиновников раскрыть информацию о конечных получателях субсидии, предоставляемой из регионального бюджета за ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

В 2017 году правительство Ярославской области в пять раз увеличило этот вид поддержки аграрных предприятий региона, потратив на это 38,4 млн рублей, а в 2018 году субсидия была увеличена ещё в три раза — до 6 000 рублей за гектар. Однако, согласно официальной статистике, даже столь масштабный рост размера субсидии не привел к увеличению сева сельскохозяйственных культур. Данная ситуация вызвала интерес у журналистов, поскольку в социальных сетях появилась информация, позволяющая предположить, что часть земель введена в оборот лишь на бумаге. На просьбу редакции ИА REGNUM предоставить сведения о конкретных получателях субсидии и суммах в правительстве Ярославской области заявили о конфиденциальности этой информации.

Прокуратура Ярославской области провела проверку и согласилась с доводами ИА REGNUM : отказ чиновников признан противоречащим закону.

«Довод о ненадлежащем рассмотрении редакционного запроса информационного агентства REGNUM… нашёл своё подтверждение, в связи с чем прокуратурой области… в адрес директора Департамента внесено представление, которое находится на рассмотрении», — говорится в официальном ответе прокуратуры.

ИА REGNUM выражает надежду, что должностные лица правительства Ярославской области впредь не будут препятствовать законному праву журналистов на получение информации. Это позволит объективно освещать деятельность региональных органов власти, будет способствовать росту доверия к ним со стороны населения.

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