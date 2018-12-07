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В Книгу рекордов РФ попал десятилетний жонглер

Общество

В ноябре 2018 г. пятилетний житель Чечни установил мировой рекорд, отжавшись за два с половиной часа 3202 раза

Владивосток, 7 декабря 2018, 12:58 — REGNUM  Десятилетний воспитанник Арсеньевской детской школы циркового искусства из Приморского края, жонглировавший пятью предметами на свободной проволоке в наименьшем возрасте, попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщили в администрации Приморского края.

«Воспитанник Арсеньевской детской школы… вошел в Книгу рекордов России», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 г. пятилетний житель Чечни установил мировой рекорд, отжавшись за два с половиной часа 3202 раза. Рекорд ребенка зафиксировала специальная комиссия.

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