The Game Awards 2018: «Психонавты» и эволюция человека

Лос-Анджелес, США, , 13:04 — REGNUM На прошедшей церемонии награждения The Game Awards 2018 многие студии-разработчики представили новые подробности уже анонсированных игровых проектов. ИА REGNUM подготовило подборку игровых трейлеров, опубликованных на YouTube-каналах разработчиков.

Компания Bioware представила трейлер своей будущей игры Anthem. Видео посвящено миру игры: персонажам, окружению и джавелинам (боевым костюмам главных героев). Также в ролики впервые показали сюжетного антагониста проекта, который планирует воспользоваться мистической силой под названием Anthem.

Альфа-тестирование игры пройдёт 8 и 9 декабря на PC, PS4 и Xbox One. К нему допустят ограниченное число пользователей на небольшой промежуток времени. Полноценный релиз игры ожидается 22 февраля 2019 года.

Разработчики постапокалиптического шутера (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) Rage представили трейлер второй части игры. Ролик демонстрирует часть игрового процесса под динамичную музыку. Известно, что геймерам предстоит перемещаться по открытому миру игры как пешком, так и при помощи разнообразных транспортных средств.

Игра разрабатывается в сотрудничестве двух крупных студий. Компания Avalanche отвечает за разработку транспорта и перемещения на нём, а id Software отвечает за стрельбу и многочисленное оружие в игровом процессе. Релиз проекта состоится 14 мая на PC, PS4 и Xbox One.

Студия Double Fine представила первый трейлер ранее анонсированной игры Psychonauts 2. По сюжету нового проекта, герою по имени Распутин предстоит присоединиться к организации «Психонавтов» и помочь им в расследовании загадочных и таинственных дел. Также в трейлере показали множество персонажей, знакомых по первой части игры. Релиз проекта запланирован на 2019 год.

Напомним, что Psychonauts — приключенческая игра в жанре платформера (жанр, основанный на перемещении по специальным платформам), созданная студией Double Fine Productions и изданная в 2005 году компанией Majesco Entertainment. Сюжет игры повествует о молодом человеке по имени Распутин, попавшем в специализированный летний лагерь для подготовки детей со сверхспособностями.

Разработчики из Capcom представили новый трейлер action-игры Devil may cry V. Ролик впервые продемонстрировал процесс прохождения за третьего персонажа игры — молодого человека по имени Ви. В отличие от Данте и Неро, Ви полагается не на ближний бог, а на магию и призываемых демонов. Также в трейлере он по щелчку пальцев меняет цвет своих волос на белый, как у других героев игры. Вероятно, это намекает на демоническое происхождение персонажа.

Devil May Cry V станет пятой частью (не считая перезапуска 2013 года) популярной игровой серии Devil May Cry. Игроки впервые смогут взять на себя управление сразу тремя персонажами. Хронологически события новой игры станут продолжением Devil May Cry 2. Релиз проекта на PC, PS4 и Xbox One состоится 8 марта 2019 года.

Студия Panache Digital Games анонсировала ролик с записью игрового процесса Ancestors: The Humankind Odyssey — уникальной игры, рассказывающей о жизни на земле задолго до появления человеческой цивилизации. Известно, что проект станет симулятором выживания от третьего лица. Релиз игры ожидается в 2019 году.

События игры развернутся в Африке 10 миллионов лет назад. Сообщается, что игрок сможет своими глазами увидеть процесс эволюции человеческого вида и принять в нём непосредственное участие. Многие геймеры отметили необычную концепцию этого проекта.

