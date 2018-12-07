Изучение индонезийского языка обсудили в австралийской школе — СМИ

Сидней, Австралия, , 13:02 — REGNUM Генеральный консул Индонезии в Австралии Херу Суболо посетил англиканскую школу в регионе Макартур, чтобы обсудить обучение индонезийскому языку в этой школе в рамках плана сотрудничества на 2019 год, сообщает Antaranews.

Делегацию консульства Индонезии приветствовали директор школы Дэвид Ноклс, заместитель директора Эндрю Кокич и пять учителей индонезийского языка.

«Сегодня индонезийский язык становится все более актуальным, особенно в связи с решением лидеров наших стран по улучшению партнерства между Индонезией и Австралией», — заявил генеральный консул Индонезии, беседуя с учителями и учениками англиканской школы, расположенной в 62 километрах от Сиднея.

Англиканская школа в регионе Макартур предлагает занятия по индонезийскому языку уже в течение 30 лет.

По словам директора школы, географическая близость между Индонезией и Австралией открывает возможности для изучения индонезийского языка в школах.

Известно, что в 2019 году почти половина учеников девятого класса данной школы выбрали индонезийский в качестве основного предмета.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия и Индонезия имеют глубокие географические и исторические связи.

Читайте также: Австралия и Индонезия уделят основное внимание экономическим связям