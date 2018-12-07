Глава Крыма: частные медструктуры «полностью перетянули одеяло на себя»

Симферополь, , 12:48 — REGNUM В государственных больницах и поликлиниках Крыма необходимо создать условия для врачей и пациентов на уровне лучших частных клиник. Об этом 7 декабря на рабочем совещании заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«На сегодняшний день представители частных медицинских структур, по сути, полностью перетянули одеяло на себя. Тем не менее, я уверен, если у нас получится создать условия, как для врачей, так и для пациентов, аналогичные условиям в лучших частных клиниках, ситуацию можно в корне изменить. До этих пор выдерживать достойную конкуренцию попросту невозможно», — уверен Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России признали провал реформы системы здравоохранения, в рамках которой по стране было сокращено более 11% больниц и 7% поликлиник, при том, что 17,5 тысяч населённых пунктов в России вообще не имеют медицинской инфраструктуры. По убеждению правозащитника Дмитрия Аграновского, прилагаются огромные усилия, чтобы бесплатная медицинская помощь, становилась всё менее и менее доступной.

Читайте ранее в этом сюжете: Реформа здравоохранения снижает качество и продолжительность жизни россиян