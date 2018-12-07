Гражданка РФ пожаловалась в суд на несправедливое распределение времени

Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Решение Госдумы РФ о внесении изменений в федеральный закон «Об исчислении времени» в 2014 году нарушают конституционные права. В этом уверена гражданка РФ Людмила Мареева, обратившаяся в Конституционный суд РФ с соответствующей жалобой.

Речь идёт о подпункте «а» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени», согласно которому московское время, соответствующее третьему часовому поясу в национальной шкале времени РФ, служит исходным при исчислении местного времени в часовых зонах. При этом документом определено, что значения местного времени в разных часовых зонах отличаются на целое число часов.

По мнению заявительницы, оспариваемое законоположение приводит к несправедливому распределению светлой и темной части суток в период повышенной активности населения, а потому противоречит Конституции РФ.

Ранее суды общей юрисдикции отказали Мареевой в принятии административных исков об оспаривании действий (бездействия) Госдумы РФ и о нарушении её конституционных прав. Не стал принимать жалобу к рассмотрению и Конституционный суд. В определении суда поясняется, что такая жалоба признаётся допустимой, если оспариваемые законом положения были применены судом «в конкретном деле, рассмотрение которого завершено».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Госдума РФ приняла во втором и сразу в третьем, заключительном, чтении законопроект о возврате к зимнему времени. В законе «Об исчислении времени» прописывается, что «московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени РФ UTC (SU) плюс 3 часа», в то время как до этого действовало — UTC (SU) плюс 4 часа. Также законопроект запретил сезонные переводы времени.

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