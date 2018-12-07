Блогер Юрий Дудь ответил на обвинения в плагиате

Москва, , 12:36 — REGNUM Ведущий YouTube-канала «вДудь» Юрий Дудь опроверг обвинения в плагиате вопросов для интервью с актёром Сергеем Буруновым. В своем Facebook он опубликовал расшифровку беседы с Буруновым для видеопроекта «КиноТест» актрисы и режиссера Александры Франк и заявил, что не повторил ни одного её вопроса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Дудь отметил, что при подготовке к интервью использовал множество источников, в том числе расшифровку разговора Франк с Буруновым, из которого в ролик «КиноТеста» вошло только 5 минут. Чтобы доказать, что блогер не использовал не вошедшие в видео вопросы Франк, он опубликовал расшифровку разговора режиссера с актером, зашифровав ответы Бурунова, так как тот не давал своего согласия на публикацию.

«Всем, кому это вдруг интересно, может посчитать, сколько вопросов мы повторяем за Александрой (мы насчитали ровно 0)», — пишет Дудь.

Ранее Александра Франк в Facebook обвинила Юрия Дудя в плагиате своих вопросов на интервью с Сергеем Буруновым, которое появилось на канале «вДудь» накануне. По словам актрисы, около двух недель назад директор Бурунова попросил у нее исходные материалы интервью с актером, которое вышло в январе на канале «КиноТест». После выхода нового выпуска «вДудя» Франк заметила, что блогер «озвучил три четверти её вопросов».

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