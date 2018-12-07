Немецкий диализный центр открыли в Брянске

Брянск, , 12:16 — REGNUM В Брянске 6 декабря открылся диализный центр, в котором будут получать помощь люди с почечной недостаточностью. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, центр рассчитан на 100 пациентов в год. Он стал пятым отделением в области, где проводится заместительная почечная терапия.

Как рассказал замгубернатора Владимир Оборотов, до недавнего времени в области работали четыре отделения гемодиализа. Два из них — в составе Брянской областной больницы №1, один в Унечском районе, по одному — на базе Брянской горбольницы №2 и в Клинцах. Сейчас постоянное диализное обслуживание получают 330 человек. Новый центр стал пятым медицинским учреждением, где больные могут получить такую помощь.

«Сейчас на территории Брянщины работают 89 аппаратов искусственной почки, которые могут оказать помощь 416 пациентам с хронической почечной недостаточностью. Мы открываем новейший центр, который оборудован по современным медицинским стандартам. Здесь есть 20 аппаратов искусственной почки, которые позволят нам предложить услуги по данному направлению 100 пациентам», — сказал Владимир Оборотов.

Центр построила немецкая компания Fresenius Medical Care. Ранее сообщалось, что его стоимость превысила 200 млн рублей.