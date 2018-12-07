В конфликт со сносом в Екатеринбурге «сталинки» вмешался глава СПЧ

Екатеринбург, , 12:04 — REGNUM В конфликт со сносом в центре Екатеринбурга пятиэтажного дома и планируемого строительства на его месте концертного зала филармонии вмешался глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Об этом он заявил в ответе на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских, скан ответа депутат привёл на своей странице в социальной сети Facebook.

«Информирую Вас, что я обратился к губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву с настоятельной просьбой дать поручение рассмотреть доводы жителей указанного дома в защиту их законных интересов с тем, чтобы найти взаимоприемлемое решение данной конфликтной ситуации, а также взять её решение под личный контроль», — говорится в письме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для строительства нового концертного зала филармонии планируется снести пятиэтажный дом №40 на улице Карла Либкнехта. Жители дома выступили против. Однако во время общественных обсуждений их мнение о том, что дом сносить не стоит, учтено не было.

В ноябре Екатеринбург посетил министр культуры России Владимир Мединский. Он поддержал проект строительства нового концертного зала. А тем временем прокуратура начала проверку. По её итогам вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин получил предостережение о недопустимости нарушения прав жильцов.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Екатеринбурга получила предостережение из-за скандала с филармонией