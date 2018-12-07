Оренбурженка отсудила компенсацию за незаконное уголовное преследование

Гай, Оренбургская область, , 12:00 — REGNUM В Гае Оренбургской области местная жительница обратилась с иском к Минфину России. Она потребовала компенсацию вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, и судебных расходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Гайском городском суде.

Свои требования оренбурженка аргументировала тем, что ей в течение двух лет (пока велось следствие) пришлось испытать глубокие переживания, стресс и стыд перед родными и знакомыми. Итогом уголовного преследования стал оправдательный приговор в 2018 году. В результате женщина получила право на реабилитацию, чем и воспользовалась.

Суд взыскал в пользу истца 40 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и 6 тыс. рублей — в счет возмещения судебных расходов. Стоит отметить, что ответчик был не согласен с исковыми требованиями.

Добавим, что оправдательный приговор остаётся большой редкостью. В 2017 году только в 0,2% случаев рассмотренных судами уголовных дел в России были вынесены оправдательные приговоры.

По данным прокуратуры Оренбургской области, в 2017 году на территории региона судами вынесено 11 реабилитирующих решений в отношении 14 человек, но по инициативе органов прокуратуры большая их часть (шесть решений в отношении восьми граждан) отменены в апелляционном и кассационном порядке. К примеру, по апелляционному представлению государственного обвинителя отменен незаконный оправдательный приговор суда, вынесенный в результате оказанного подсудимыми и их защитниками незаконного воздействия на присяжных заседателей.

Читайте также: Суды в РФ всё реже выносят оправдательные приговоры