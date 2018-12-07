В Переславле в водопровод попала непонятная жидкость синего цвета

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:54 — REGNUM В районе Сельхозтехника и на улице Московской в Переславле-Залесском в водопроводную систему попала неизвестная жидкость, которая придала воде синий оттенок и неприятный запах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Взволнованные жители отнесли образец воды из-под крана в Роспотребнадзор. Там их отправили в организацию, отвечающую за водоснабжение, и сказали, что могут отбирать пробы только по правилам, прямо из-под крана.

Администрация города никак не проинформировала жителей домов, откуда могла попасть вода с неизвестными примесями. Только спустя двое суток после первых сигналов жителей о проблеме (3 декабря) на страницах администрации в соцсетях 5 декабря появилось объявление:

«В связи с временным отключением водоснабжения, для нужд жителей производится выдача технической и питьевой (бутилированной) воды на пересечении ул. Ямской и пер. Ручейный. С 11:00 до 13:30 производилась промывка водопроводных сетей, взяты повторные пробы воды. По результатам анализа проб, при отсутствии посторонних примесей, через три-четыре часа водоснабжение будет восстановлено».

О причинах временного отключения, промывки водопроводных сетей и взятия проб ничего ранее не сообщалось. В настоящий момент водоснабжение восстановлено, Роспотребнадзор отобрал пробы воды — она соответствует нормам и пригодна для использования. В причинах произошедшего должна разобраться организация, ответственная за холодное водоснабжение города, — МУП «Комплекс».

В отсутствие официальной информации в Переславле высказываются разные версии произошедшего. Есть версия, что в водопроводную систему попал антифриз из закрытой системы отопления одного из частных домов, которых много в этой части Переславля. По другому предположению, некие реагенты могли добавить в воду сами коммунальщики, чтобы очистить трубы от возможного попадания в водопровод канализационных стоков после прорыва труб с холодной водой в районе утечки канализации на улице Московской.

Пробы «синей воды» отправлены на экспертизу в Ярославль, результаты еще не готовы.