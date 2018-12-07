На The Game Awards объявили лучшие видеоигры 2018 года

Лос-Анджелес, США, 7 декабря 2018, 12:14 — REGNUM В Лос-Анджелесе прошла ежегодная премия в сфере видеоигр The Game Awards. Разработчики, сценаристы и актёры назвали лучшие игры уходящего года.
Результаты во всех номинациях определялись комбинированным голосованием экспертов и рядовых геймеров. Принять участие в голосовании можно было на официальном сайте премии.
Обладателями самого большого числа побед на The Game Awards 2018 стали God of War (в трёх номинациях) и Red Dead Redemption 2 (в пяти номинациях). Также God of War получила самую престижную награду премии — «Игра года». Все результаты церемонии награждения выглядят следующим образом:
Лучшая Action игра — Dead Cells
Лучшая ролевая игра — Monster Hunter: World
Лучшая киберспортивная игра — Overwatch
Лучшая студенческая игра — Combat 2018
Лучшее повествование — Red Dead Redemption 2
Лучшая актерская игра — Роджер Кларк, Red Dead Redemption 2
Лучший саундтрек — Red Dead Redemption 2
Лучший дизайн звука — Red Dead Redemption 2
Лучшая VR/AR (виртуальная/дополненная реальность) игра — Astrobot: Rescue Mission
Лучшая мобильная игра — Florence
Лучший арт-дизайн — Red Dead Redemption 2
Лучшая независимая игра — Celeste
Лучшая стратегия — Into The Breach
Лучший файтинг (рукопашные сражения на замкнутой арене) — Dragon Ball Fighterz
Лучшая семейная игра — Overcooked! 2
Главное игровое высказывание — Celeste
Лучшая спортивная или гоночная игра — Forza Horizon 4
Лучшая режиссура — God of War
Лучшее action-приключение — God of War
Лучшая развивающаяся игра — Fortnite
Лучший мультиплеер — Fortnite
Игра года — God of War
Напомним, что The Game Awards — это ежегодная церемония награждения, отмечающая достижения в игровой индустрии. Помимо вручения наград разработчикам игр, церемония включает в себя исполнение музыки, выступления разработчиков и анонсы новых проектов. The Game Awards стала идейным преемником церемонии Spike Video Game Awards, проходившей ежегодно с 2003 по 2013 год.
Читайте ранее в этом сюжете: Продолжения Dragon Age и The Last of Us: игровые анонсы на The Game Awards