На The Game Awards объявили лучшие видеоигры 2018 года

Лос-Анджелес, США, , 12:14 — REGNUM В Лос-Анджелесе прошла ежегодная премия в сфере видеоигр The Game Awards. Разработчики, сценаристы и актёры назвали лучшие игры уходящего года.

Результаты во всех номинациях определялись комбинированным голосованием экспертов и рядовых геймеров. Принять участие в голосовании можно было на официальном сайте премии.

Обладателями самого большого числа побед на The Game Awards 2018 стали God of War (в трёх номинациях) и Red Dead Redemption 2 (в пяти номинациях). Также God of War получила самую престижную награду премии — «Игра года». Все результаты церемонии награждения выглядят следующим образом:

Лучшая Action игра — Dead Cells

Лучшая ролевая игра — Monster Hunter: World

Лучшая киберспортивная игра — Overwatch

Лучшая студенческая игра — Combat 2018

Лучшее повествование — Red Dead Redemption 2

Лучшая актерская игра — Роджер Кларк, Red Dead Redemption 2

Лучший саундтрек — Red Dead Redemption 2

Лучший дизайн звука — Red Dead Redemption 2

Лучшая VR/AR (виртуальная/дополненная реальность) игра — Astrobot: Rescue Mission

Лучшая мобильная игра — Florence

Лучший арт-дизайн — Red Dead Redemption 2

Лучшая независимая игра — Celeste

Лучшая стратегия — Into The Breach

Лучший файтинг (рукопашные сражения на замкнутой арене) — Dragon Ball Fighterz

Лучшая семейная игра — Overcooked! 2

Главное игровое высказывание — Celeste

Лучшая спортивная или гоночная игра — Forza Horizon 4

Лучшая режиссура — God of War

Лучшее action-приключение — God of War

Лучшая развивающаяся игра — Fortnite

Лучший мультиплеер — Fortnite

Игра года — God of War

Напомним, что The Game Awards — это ежегодная церемония награждения, отмечающая достижения в игровой индустрии. Помимо вручения наград разработчикам игр, церемония включает в себя исполнение музыки, выступления разработчиков и анонсы новых проектов. The Game Awards стала идейным преемником церемонии Spike Video Game Awards, проходившей ежегодно с 2003 по 2013 год.

