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В Одесской области произошла вспышка кори

Общество

Девять детей заболели

В Одесской области произошла вспышка кори
Иллюстрация: Cdc.gov
Вирус кори (электронная микрофотография)

Одесса, Украина, 7 декабря 2018, 11:36 — REGNUM  Вспышка кори зарегистрирована в Одесской области, сообщает 7 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел в селе Иваново Лиманского района. В местной школе корью заболел ученик нулевого класса и восемь учеников первого класса. В районе была созвана комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Были определены меры для нераспространения болезни.

Напомним, в последнюю неделю количество заболевших корью на Украине увеличилось на 11,5%: 2,384 тыс. человек, из которых 1,603 тыс. детей. Министерство здравоохранения Украины заявляет, что в стране достаточно вакцин против кори, просто население не проходит вакцинацию. Однако в реальности не везде можно достать соответствующие вакцины.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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