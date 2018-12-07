Запущенный Порошенко горе-экспресс до аэропорта стал объектом насмешек

Киев, , 11:29 — REGNUM Неделя работы железнодорожного экспресса, который соединил центр Киева с аэропортом «Борисполь», выявила массу проблем. Так, за первые несколько дней после торжественного запуска, состоявшегося 30 ноября, экспресс уже дважды ломался. Призванный стать одной из главных «побед» «Укрзализныци» поезд стал объектом насмешек пользователей соцсетей.

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Так, экспресс уже назвали «историей одного позора», а некоторые расшифровали аббревиатуру марки электричек, которые курсируют в Борисполь, — PESA, как Pojazdy Eksperymentalne Szczególnie Awaryjne (Поезда экспериментальные супераварийные — прим.).

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Как сообщает портал Strana.ua , помимо поломок не выдерживается и заявленное время в пути. Изначально обещали, что дорога в аэропорт займёт всего 20 минут, а уже через пару дней сообщили о времени в пути от 35 минут.

Видео опубликовано: News-Front International

Как заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава, рельсовые автобусы польской марки PESA сняли с региональных маршрутов без должного техобслуживания. Перед запуском их номинально отремонтировали и просто покрасили.

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Как сообщало ИА REGNUM, открытие экспресса из столицы Украины в аэропорт «Борисполь» состоялось 30 ноября в присутствии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Уже на следующий день машина сломалась. Вторая поломка произошла 4 декабря. Вновь вышедший из строя из-за проблем с двигателем экспресс опоздал в аэропорт на полчаса, до места назначения он добирался уже не своим ходом, а на буксире у тепловоза.

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