В Танзании поднят вопрос о сексуальных домогательствах

Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:37 — REGNUM Директор Танзанийской гендерной программы (TGNP) Лилиан Лиунди 6 декабря выступила с речью на 16-дневной годовщине противостояния жестокости в отношениях между полами. Лиунди отметила, что сексуальные домогательства на рабочем месте и при попытке устроиться на работу откатывают назад прогресс, гуманность к женщинам и рабочую этику, пишет Nipashe.

Лиунди высказалась после того, как лектор Дар-эс-Саламского университета (UDSM), Доктор Висенсия Шуле, поднял вопрос сексуальных домогательств в университете, заявив, что домогательства преподавателей к ученицам процветают.

На конгрессе по борьбе с жестокость в отношениях между полами Лиунди заявила, что необходимо искоренить сексуальные домогательства в обществе, призвав женщин нарушить молчание. Она побуждала всех участников конгресса объединиться с активистами за права женщин и гендерное равенство и жестко противостоять попыткам домогательств, так как «сексуальная взятка» незаконна в соответствии с законом бюро по борьбе с коррупцией TAKUKURU о противодействии коррупции 2007 года.

В тексте закона ясно сказано, что любой человек, у которого просят взятку сексуального характера для получения какой-либо услуги или предоставления права на что-либо, должен сообщить в TAKUKURU или любой другой государственный орган.

Танзания приняла много соглашений, которые должны обеспечить гендерное равенство, предоставить женщинам равные шансы с мужчинами и бороться с несправедливостью и жестокостью по отношению к женщинам.

Лилиан Лиунди заявила, что вместе с международными соглашениями конституция Танзании также сравнивает права мужчин и женщин. Однако равенство в обеспечении женщин правовой возможностью отстаивания своих прав все еще не достигнуто.

Лиунди подчеркнула важность улучшения рабочей среды, в особенности отношения между работником и работодателем, чтобы прекратить жестокость и несправедливость на рабочих местах. Тем самым можно обеспечить высокоприбыльное производство, развивать охрану женского достоинства, искоренив жестокость между полами. Поощряя смелость женщин, способствовать экономическому развитию, увеличению производственных доходов Танзании и окончательному устранению сексуальных домогательств, предоставив женщинам достойные условия труда.