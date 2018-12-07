В Москве начинается правовой диктант

Москва, , 11:28 — REGNUM В Москве 7 декабря в 12:00 начнётся правовой диктант, сообщили ИА REGNUM в Ассоциации юристов России, организовавшей мероприятие. Событие посвящено 25-летию принятия Конституции РФ.

С помощью диктанта планируется повысить мотивацию к изучению права среди различных слоёв населения. Также он позволит получить информацию об уровне правовой грамотности граждан, с возможностью учитывать возрастную и социальную структуры. Испытание проходит в 15 регионах России.

Кроме очного участи в диктанте, предусмотрен и режим онлайн для всех желающих от 14 лет и старше на портале юрдиктант.рф. Его сроки — с 3 по 10 декабря 2018 года. Каждый участник получит сертификат об участии в диктанте. Кроме того, получит информацию по допущенным ошибкам.

Общий итог организаторы диктанта подведут 11 декабря.