Советы в прошлое: как побороть детскую депрессию?

Вашингтон, , 12:10 — REGNUM На Reddit запустили тред о депрессии, с которой пользователям пришлось столкнуться в детстве. Они дают себе советы, которые могли бы помочь в прошлом. Обсуждение набрало более 50 тыс. одобрительных голосов и около 10 тыс. комментариев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Взрослые, которые сталкивались с депрессией в детстве, что вы чувствуете сейчас, если тогда и предположить не могли, что доживёте до этого момента? Что бы вы сказали сейчас себе молодому, если бы могли?» — задал вопрос юзер с ником TheDemonQueenLuna.

Пользователи признались, что посоветовали бы себе не начинать курить, позаботиться о собственном здоровье и проще относиться к жизни. Многие жалеют, что вовремя не обратились к врачу. Один из юзеров отметил, что за последние десять месяцев антидепрессанты полностью изменили его жизнь в лучшую сторону. Для того чтобы решиться на их приём, ему понадобилось 28 лет.

Пользователи рассказали, как мотивировать себя жить дальше, если всё видится только в темных тонах, и объяснили, как сосуществовать с депрессией, если она не отпускает.

«Я выжил после попытки суицида в 15 лет. А сейчас я бы сказал себя тогдашнему, что нужно подождать завтра. А если завтра — плохо, то ещё день или день после того дня. Даже если впереди будет только один прекрасный день, он может компенсировать все плохие», — отмечает pennylaneorsomeshit.

«Депрессия никогда полностью не отпустит, но ты научишься работать сквозь неё. Просто возьми паузу, сделай вдох и продолжай двигаться вперёд», — пишет OmegaZuluIX.

Ранее пользователи Twitter запустили тред, в котором делились неприятными школьными воспоминаниями. Они рассказывали о самых странных и пугающих поступках своих школьных учителей, среди которых нередко встречались унижения учеников и даже рукоприкладство.

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