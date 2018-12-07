В Москве станцию БКЛ «Улица новаторов» украсит «пламенеющий потолок»

Москва, , 12:03 — REGNUM Главным элементом оформления станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии станет «пламенеющий» потолок. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры 7 декабря.

«Станция «Улица Новаторов» будет иметь ярко выраженный индивидуальный облик. Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, БКЛ — крупнейший проект метростроения в Москве за последнее время. Он позволит связать наиболее коротким путем районы в средней части города», — уточнил Сергей Кузнецов.

Ожидается, что новая станция снизит загрузку центральных пересадочных узлов столичного метрополитена и южных участков Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро.

Дизайн потолка станции выполнят из разноформатных панелей, изготовленных из комплекса оранжевого цвета трёх оттенков. Между ними будет «спрятано» осветительное оборудование, что обеспечит дополнительную игру света. Все пути движения пассажиров обеспечат с учётом потребностей маломобильных групп населения.

Как сообщало ИА REGNUM, замкнуть Большую кольцевую линию планируется к 2022 году. Таким образом, у москвичей и гостей столицы появится два больших кольца. Большое кольцо метро может стать самым длинным в мире, его протяжённость составит 69 км.

Читайте подробнее: Большая кольцевая линия метро в Москве замкнется в 2022 году