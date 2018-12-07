Главу УФСИН Амурской области наказали после истории с Цеповязом

Москва, , 11:17 — REGNUM По результатам проверки деятельности управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Амурской области по делу о нарушениях условий содержания члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза начальника управления привлекли к «строгой дисциплинарной ответственности». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что кроме начальника управления к ответственности были привлечены еще ряд сотрудников ФСИН по Амурской области. В отношении руководства колонии, где содержится Цеповяз, продолжается проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с осужденным по делу «банды Цапков» Вячеславом Цеповязом, которому в колонии строгого режима передавали крабов и другие деликатесы, является «вопиющей».

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