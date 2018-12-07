В Госдуме предложили новый символ Якутии

Москва, , 11:16 — REGNUM Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») предложил сделать символом Якутии цветок сардаана, разновидность лилии.

Парламентарий уверен, что регион, занимающий 20% территории России должен, просто обязан зарабатывать туризмом, причем не меньше, чем полезными ископаемыми, разработка собственного бренда также повысит туристический поток, уверен он.

«Например, прекрасным символом или его элементом мог бы стать цветок сардаана. Можно обыграть и образ из песни о Якутске Анастасии Варламовой — жемчуг на снегу. Жемчуг — он теплый, снег — холодный. Вот — контраст, который мы могли бы показать», — рассуждает Тумусов в Facebook.

При этом он призвал не забывать о транспортной доступности и о внутренних переездах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, разработкой бренда региона и маркетинговой программы для его продвижения займется туристско-информационный центр «Якутия» — подведомственное учреждение министерства предпринимательства, торговли и туризма республики.