ЛДПР во главе с Жириновским пошли защищать честь и репутацию в суде

Москва, , 11:15 — REGNUM Политическая партия ЛДПР и ее лидер Владимир Жириновский обратились в Останкинский суд Москвы с совместным иском о защите чести, достоинства и репутации к издательскому дому «Фантом пресс».

Основанием для обращения в суд послужила изданная ответчиком в 2017 году книга бывшего шефа московского бюро Financial Times Чарльза Кловера «Черный ветер, белый снег», в которой истцы отыскали сведения, порочащие как саму партию, так и ее вождя. Это две цитаты, порочащие, по мнению истцов, партию:

«ЛДПР оказалась самым, пожалуй, успешным из совместных проектов компартии и КГБ, направленных на перехват и контроль политической реформы. Одни их этих проектов, в том числе ЛДПР, должны побеждать на выборах, другие — избегать выборов.»

«ЛДПР была вознаграждена за решение сохранять во время мятежа нейтралитет: она получила кое-какие кабинеты в Кремле и благожелательное освещение по телевидению»

и одна цитата, порочащая лично В. Жириновского:

«Ходили упорные слухи, будто бы Жириновский бывший агент КГБ, — его действительно выдворили в 1970 году из Турции, обвинив в шпионаже».

Собеседование по делу, как следует из карточки дела на сайте Останкинского суда, прошло 22 ноября. Дата следующего заседания не указана.

К настоящему моменту связаться с представителем истцов ИА REGNUM не удалось. Интересно, что по запросу «ЛДПР проект КГБ» поисковик Яндекса выдает 4 млн результатов, а по запросу «Жириновский агент КГБ» — 40 млн.