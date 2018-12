Планы индустрии на год: новые игры на The Game Awards

Лос-Анджелес, США, , 12:01 — REGNUM В рамках ежегодной премии The Game Awards множество крупных компаний-разработчиков игр анонсировало свои новые проекты. Первые подробности и трейлеры новых игр доступны на официальных YouTube-каналах компаний. ИА REGNUM подготовило подборку всех анонсов с TGA 2018.

Компания Giant Squid Studios сообщила о своей новой запланированной игре под названием The Pathles. В ней геймерам предстоит взять на себя управление Охотником, путешествующим по мистическим острову ради избавления от тёмного проклятия. Разработчики обещают множество сражений и головоломок. Также поддержку в прохождении главному герою окажет его спутник-орёл. Релиз проекта состоится в 2019 году. Геймеры отметили сильное внешнее сходство The Pathles с прошлым проектом студии — игрой ABZU.

Независимая студия BonusXP в содружестве с Netflix представила игру Stranger Things 3: The Game. Проект по мотивам популярного сериала «Очень странные дела» будет приключением, выполненным в пиксель-арт стилистике. Разработчики сообщают, что релиз игры состоится в 2019 году для PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Компания NetherRealm Studios сделала анонс новой игры в популярной серии файтингов (жанр, основанный на рукопашных сражениях двух бойцов на замкнутой арене) Mortal Kombat. Спустя четыре года разработки, команда NetherRealm сообщила, что новый проект будет называться Mortal Kombat 11 и станет интересной с точки сюжета игрой серии. В игре появиться функция кастомизации (придания уникальных черт) персонажей и кооперативное прохождение для двоих игроков. Релиз проекта состоится 23 апреля 2019 года.

Студия BioWare анонсировала новую игру в серии ролевых приключений Dragon Age. Компания представила краткий тизер-трейлер проекта, но не сообщила даже его названия. На возможное название и сюжетную завязку намекает лишь хэштег, представленный в ролике — #TheDreadWolfRises. Известно, что разработкой занимается команда «ветеранов» студии, ранее приложивших руку к созданию Dragon Age и Jade Empire.

Команда студий-разработчиков проекта ARK: Survival Evolved представила свой новый проект под названием Atlas. Это многопользовательское приключение о жизни пиратов. Игроки смогут строить корабли, путешествовать по открытому миру и заниматься грабежом кораблей и городов. Известно, что у геймеров будет возможность основать собственную пиратскую империю, исследовать затонувшие корабли и приручать существ из морских мифов и легенд. Релиз проекта состоится 13 декабря 2018 года на PC. Релиз на Xbox ожидается в 2019 году.

Также в рамках церемонии состоялся анонс нового эксклюзива для Nintendo Switch — Ultimate Alliance 3: The Black Order. Игрокам предстоит взять на себя управление самыми популярными персонажами вселенной комиксов Marvel. Главным злодеем игры, как и в последних фильмах киновселенной, станет безумный титан Танос и Чёрный Орден. Пройти это ролевое приключение можно будет в кооперативе, в сетевом или локальном режиме.

Компания Ubisoft официально представила новый проект в серии Far Cry. Игра под названием Far Cry New Dawn станет сюжетным ответвлением от предыдущих частей. Здесь события развернутся после взрыва ядерной бомбы на территории, где главенствуют бандитские группировки. Релиз Far Cry New Dawn состоится 15 февраля 2019 года на PC, PS4 и Xbox One.

Студия Obsidian Entertainment сделала анонс шутера (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) The Outer Worlds, выполненного в стиле ретро-футуризм. Релиз проекта состоится в 2019 году, а его разработкой занимаются Тим Кейн и Леонард Боярски — создатели первых частей Fallout.

В рамках церемонии состоялись анонсы и от других студий-разработчиков игр. Компания Hello Games представила свою новую игру The Last Campfire, рассказывающую о таинственном страннике, который ищет путь домой. Студия Midwinter Entertainment сообщила о разработке Scavengers — шутера с элементами выживания и ужастика. Компания Beenox анонсировала ремейк популярной игры Crash Team Racing, проект выйдет в июне 2019 года. Студия Supergiant Games представила новую ролевую игру Hades, рассказывающую о противостоянии с греческим богом смерти. Компания Typhoon Studios — проект под названием Journey to the Savage Planet, в котором игрокам предстоит путешествовать по незнакомой планете и определять, пригодна ли она для обитания. Компания Microsoft, в свою очередь, представила независимый проект Ashen. Это ролевая игра с возможностью мультиплеера в мире, где нет солнца.

