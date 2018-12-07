«Оперный — это не просто театр»: новосибирцы критикуют банкет на сцене

Новосибирск, , 10:39 — REGNUM Новосибирцы продолжают обсуждать возможность и необходимость проведения различного рода личных мероприятий в учреждениях культуры. Резонанс вызвал банкет на сцене в большом зале Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, который организовал новосибирский бизнесмен Алексей Корнаков.

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Пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов считает, что внимание к подобного рода вещам со стороны новосибирцев объясняется тем, что «для театралов сцена — сакральное место, где происходит священнодействие».

«Если в таком месте происходит что-то пошлое, низменное, оно оскверняется и утрачивает свою магию. Сцена — сакральное место для любого театра, и завсегдатаи «Красного факела» или «Старого Дома» тоже вряд ли обрадовались бы, если бы на сцене одного из этих театров случился банкет. Но Оперный — это не просто театр, это один из символов нашего города, поэтому его сцена в каком-то смысле священна для многих тысяч новосибирцев, даже далёких от театра. Поэтому на месте руководства Оперного театра я бы не устраивал подобных представлений. Разово заработав на банкете сейчас, можно на многие годы лишиться лояльности горожан и в конечном счете потерять в деньгах еще больше», — высказал ИА REGNUM своё мнение Юрий Лобанов, отметив, что он против осквернения сакральных мест, будь то театры, храмы или памятники.

Лобанов подчеркнул, что сакральные места объединяют людей, а осквернение порождает разобщенность и конфронтацию в обществе и добавил, что «осквернить сакральное место очень просто, а вот восстановить его чистоту потом сложно».

Напомним, что накануне основатель компании по продаже косметических средств и концентратов витаминов «Расцветай» Алексей Корнаков на своей странице в Instagram выложил видеоролики с банкета в здании Новосибирского оперного театра.

«Для особо завистливых горе-критиков и умников» он заявил, что провести подобное мероприятие в театре ему разрешили по нескольким причинам: «потому что оно уникальное» и потому что у его компании с НОВАТом совестный проект «интересный и необходимый людям». Но даже это не сгладило негативной реакции новосибирцев на подобного рода мероприятия на сцене театра — месте «почитаемом всеми служителями театра».