Критики: новая игра Obsidian — это Fallout: New Vegas в космосе

Лос-Анджелес, США, , 10:39 — REGNUM После того, как компания Obsidian Entertainment выпустила трейлер её новой игры The Outer Worlds автор портала Kotaku охарактеризовал её как «Fallout: New Vegas в космосе». Статья была опубликована 6 декабря на сайте издания.

Будущая игра Obsidian фактически представляет собой шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица с элементами ролевой игры. Как отметил Джейсон Шрайер, это дистопия (жанр, описывающий государство, в котором возобладали негативные тенденции развития), в которой корпорации захватывают целые планеты. По мнению критика, игра — что-то среднее между инди-проектом Pillars of Eternity и Fallout: New Vegas, которая является игрой топового уровня.

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Напомним, в игре The Outer Worlds геймерам предстоит попасть в колонию Альцион, находящуюся далеко от центра галактики, исследовать планеты и космические станции. Релиз игры запланирован на 2019 год.

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