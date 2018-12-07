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В Рыбинске Ярославской области выберут лучшую фотографию снежинки

Общество

В городе объявлен конкурс «Снежинка Сигсона»

В Рыбинске Ярославской области выберут лучшую фотографию снежинки
Иллюстрация: Администрация Рыбинска
Снежинка Сигсона

Рыбинск, Ярославская область, 7 декабря 2018, 10:37 — REGNUM  С 5 по 12 декабря в Рыбинске Ярославской области пройдет конкурс фотографий авторского исполнения «Снежинка Сигсона», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Андрей Сигсон — рыбинский фотограф, первооткрыватель макросъёмки, первый в мире сфотографировал снежинку. Рыбинцам предлагают повторить успех Андрея Сигсона и принять участие в фотоконкурсе.

Конкурс будет проводиться в два этапа. С 5 по 12 декабря от фотографов ждут заявки для участия и снимки снежинок. 15 числа на Красной площади в день НаШествия Дедов Морозов будет организована выставка, жители и гости города выберут лучшую фотографию. Победитель конкурса получит в подарок сертификат на бесплатную поездку в Кострому — на родину Снегурочки. Призеры также будут отмечены наградами.

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