Данные полиции: все больше жителей Германии запасается оружием

Берлин, , 10:38 — REGNUM Все больше жителей Германии предпочитают иметь дома оружие, передает канал N-TV 7 декабря.

Согласно данным министерства внутренних дел Германии, число регистраций так называемых «малых лицензий» на оружие рядовыми гражданами растет. Так, к октябрю 2018 года числилось 599 940 подобных лицензий. Это на 130% больше в сравнении с данными 2014 года, когда в стране насчитывалось 261 332 выданных лицензий.

«Малые лицензии» дают владельцу право использовать оружие вне дома. Они выдаются владельцам пистолетов-пугачей, газовых и сигнальных пистолетов.

Заместитель федерального председателя Союза полиции Йорг Радек в интервью Редакционной сети Германии прокомментировал эти данные с беспокойством:

«Мы должны быть внимательными, чтобы не получить в Германии американских отношений. Существует опасность, что оружие будет использоваться неправомерным образом, и его владельцы будут подвергать себя опасности».