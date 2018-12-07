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Данные полиции: все больше жителей Германии запасается оружием

Общество

За 4 года число выданных «малых лицензий» в стране выросло на 130%

Берлин, 7 декабря 2018, 10:38 — REGNUM  Все больше жителей Германии предпочитают иметь дома оружие, передает канал N-TV 7 декабря.

Согласно данным министерства внутренних дел Германии, число регистраций так называемых «малых лицензий» на оружие рядовыми гражданами растет. Так, к октябрю 2018 года числилось 599 940 подобных лицензий. Это на 130% больше в сравнении с данными 2014 года, когда в стране насчитывалось 261 332 выданных лицензий.

«Малые лицензии» дают владельцу право использовать оружие вне дома. Они выдаются владельцам пистолетов-пугачей, газовых и сигнальных пистолетов.

Заместитель федерального председателя Союза полиции Йорг Радек в интервью Редакционной сети Германии прокомментировал эти данные с беспокойством:

«Мы должны быть внимательными, чтобы не получить в Германии американских отношений. Существует опасность, что оружие будет использоваться неправомерным образом, и его владельцы будут подвергать себя опасности».

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Культура и общество Германии
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