На Ямале правовой диктант увлёк старшеклассников

Салехард, , 17:28 — REGNUM На Ямале 7 декабря жители автономного округа приняли участие во Всероссийском правовом диктанте, приуроченном к 25-летию Конституции страны. В городе Ноябрьск мероприятие прошло второй раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Ноябрьске правовой диктант становится популярным мероприятием. На участие в юридическом тестировании ещё до 7 декабря 2018 года заранее заявились 56 человек. На базовую площадку диктанта в 12:00 по местному времени школу №8 пришли 60 человек. Среди участников было немало школьников, которые хотели выяснить свою юридическую подкованность.

Во время очного тестирования 30 тестовых заданий необходимо было пройти за 60 минут. По итогам тестирования каждый участник правового диктанта получит сертификат и разъяснения по ошибкам.

«Цель юридического диктанта — выявление правовой грамотности населения. Результаты будут оценены и использованы для повышения качества профессионального образования», — цитирует местный телеканал «Ноябрьск 24» одного из организаторов мероприятия Екатерину Каплюк.

Также она напомнила о том, что тестирование можно пройти онлайн до 10 декабря на официальном сайте мероприятия юрдиктант.рф.Свои юридические знания смогут проверить все желающие от 14 лет и старше.

Финальные итоги правового диктанта подведут 11 декабря 2018 года. Главная задача мероприятия в этом году — популяризация Конституции Российской Федерации, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учётом его возрастной и социальной структуры. Организатором диктанта выступила Ассоциация юристов России.

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