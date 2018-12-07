На деньги из Москвы в Дагестане построят 19 новых школ

Махачкала, , 10:30 — REGNUM Федеральная поддержка позволит Дагестану в 2019 году начать строительство 19 новых школ. В республике создадут комиссию по выявлению школ, в которых есть риск перехода в трехсменный режим обучения. Об этом в ходе совещания заявила вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

Министр также рассказала, что до конца 2018 года в Дагестане завершится строительство девяти объектов образования: восьми общеобразовательных школ и одного спортзала в селе Буркихан Агульского района.

Новые школы введут в эксплуатацию в семи муниципалитетах региона: в сёлах Новокаре Бабаюртовского района, Ибрагим-Отар Тляратинского района, Хашта Хунзахского района, Беру-Кутан Ботлихского района, Шаласи Дахадаевского района и Коркмаскала Кумторкалинского района, а в городе Каспийске уже завершено строительство двух школ на 500 и 800 ученических мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова 5 декабря, на «правительственном часе» в Совете Федерации РФ рассказала, что на полную ликвидацию третьей смены в школах Дагестана, Ингушетии, Чечни и Бурятии регионам из федеральной казны будет выделено почти 11 млрд рублей. В течение трёх лет на эти средства будет построено 59 новых школ в общей сложности на 35 тысяч ученических мест.

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