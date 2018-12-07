Житель Калужской области «накопил» 24 неоплаченных штрафа ГИБДД

Кондрово, Калужская область, , 10:15 — REGNUM В Калужской области на исполнении у судебных приставов находилось 25 исполнительных производств в отношении жителя города Кондрово, который должен был 30 тысяч рублей за причинённый моральный вред женщине, а также 51 тысячу рублей по 24 штрафам ГИБДД. Об этом 7 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

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По её словам, в добровольном порядке мужчина не рассчитался со своими задолженностями, поэтому судебный пристав приступил к применению мер принудительного исполнения.

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Так, гражданин В. был ограничен в праве выезда за пределы страны, также был наложен арест на его расчетные счета, вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

Заплатить долги мужчину подтолкнул отказ банка предоставить ему кредит.

«После этого должник явился в отдел судебных приставов и полностью погасил, как 81 тысячу рублей основного долга, так и более двух тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременную оплату», — сказала Любовь Скакун.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2018 года в Калужской области судебные приставы взыскали с должников более 54,5 млн рублей исполнительского сбора, что на 24,5 млн больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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