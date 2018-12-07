Глава новгородского минздрава пришла в суд по делу об отставке главврача

Великий Новгород, , 10:12 — REGNUM В Новгородском районном суде 6 декабря началось рассмотрение сразу двух исков, касающихся законности отставки Аллы Хорошевской с должности главного врача Новгородской областной клинической больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Позицию регионального минздрава в суде отстаивала лично министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк. В суд также пришла заместитель губернатора Новгородской области Ольга Колотилова.

Сама Алла Хорошевская, которая считает своё увольнение незаконным, на судебный процесс не явилась. Её интересы отстаивает адвокат Юлия Владимирова.

В региональном министерстве здравоохранения продолжают настаивать на законности увольнения Хорошевской и оспаривают решение Гострудинспекции о необходомости восстановления бывшего главврача в должности.

«Те ошибки, которые были выявлены инспекцией, несомненно были, мы их подтверждаем. Но они носили формальный, технический характер и не могли повлиять на суть самого решения о расторжении трудового договора», — заявила в комментарии «Новгородскому областному телевидению» Антонина Саволюк.

Рассмотрение обоих исков продолжится 17 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алла Хорошевская, руководившая Новгородской областной клинической больницей с февраля 2009 года, была отправлена в отставку в октябре 2018 года. Решение о смене главврача областной больницы региональный министр здравоохранения Антонина Саволюк объяснила ростом смертности среди жителей области от сердечно-сосудистых заболеваний.

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В защиту Хорошевской выступили и коллектив больницы, и 18 общественных организаций региона. Напомним также, что 28 ноября больнице уже назначен новый руководитель: исполняющим обязанности главного врача стал 38-летний врач из Санкт-Петербурга Илья Кяльвияйнен.

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