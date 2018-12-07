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В Иркутске обсудили качество и безопасность потребительских товаров

Общество

Работу конференции поддержали более 50 студентов из разных регионов России

Иркутск, 7 декабря 2018, 10:09 — REGNUM  Оценке качеству и безопасности потребительских товаров была посвящена научно-практическая конференция молодых учёных, проходившая в Иркутске под эгидой кафедры товароведения и экспертизы товаров Международного института экономики и лингвистики Иркутского государственного университета (ИГУ). Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба вуза.

В работе конференции приняли участие более 50 учащихся по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры из разных регионов России.

«Вселяет оптимизм столь масштабный интерес к проблемам потребительского рынка молодых ученых и их руководителей», — сообщила один из организаторов конференции, доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров МИЭЛ ИГУ Елена Антонова.

Секционная работа конференции прошла по трём направлениям: 1) «Экологические свойства потребительских товаров»; 2) «Товарный менеджмент и маркетинг потребительских товаров»; 3) «Товароведение продовольственных товаров».

Заключительное пленарное заседание открыла заведующая кафедрой товароведения и экспертизы товаров МИЭЛ ИГУ Валентина Андрухова. Она сообщила студентам о перспективности научных исследований и активную интеграцию науки и производства.

Завершил мероприятие круглый стол, в ходе которого участники проанализировали научно-практическую значимость полученных результатов и определили приоритетные направления дальнейших исследований.

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