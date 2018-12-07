Москвичам расскажут об истории Северного речного вокзала в музее транспорта

Москва, , 10:35 — REGNUM В музее «Московский транспорт» открылась фотовыставка «Теплоход — больше чем транспорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Мосгортранс» 7 декабря.

Посетители смогут увидеть редкие архивные фотографии Северного речного вокзала: изображения фонтанов и скульптур, парадных интерьеров и других объектов.

«Посетители также узнают, как будет выглядеть Северный речной вокзал после реставрации, которую планируют завершить в 2020 году», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, гости смогут принять участие в конкурсе рисунка и побывать на основной экспозиции музея. В ней представлены старинные автомобили, городской транспорт и специальная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, здание Северного речного вокзала, расположенное на берегу Химкинского водохранилища, было передано в собственность Москвы в начале 2017 года. В течение года был разработан проект его реставрации, которая началась в 2018 году. После реконструкции историческое здание вновь планируется использовать в качестве вокзала.

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