Ветеран не просил перечислить Медведеву «унизительную» соцвыплату

п. Ола, Магаданская область, , 10:06 — REGNUM История с просьбой ветерана труда Владимира Попова, проживающего в Магаданской области, вернуть председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву «унижающую человеческое достоинство» соцвыплату, оказалась недостоверной. Как заявил глава регионального социального центра Анатолий Куликов, подобного заявления от пенсионера в центр не поступало.

Читайте также: Ветеран труда отказался от «унизительной» выплаты в пользу Медведева

Как выяснилось, ветеран труда действительно обращался в соццентр, однако по другому вопросу. Он переезжает из посёлка Сокол в Магадан и меняет место прописки, пишет РИА Новости. Поэтому пенсионер попросил временно не перечислять деньги на оплату коммуналки.

В любом случае, по словам Куликова, эти деньги не могут быть перенаправлены ни на какой другой счет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальной сети появилась информация о том, что ветеран труда, проживающий в Магаданской области, отказался от положенной ему ежемесячной социальной помощи в размере 683 рубля. При этом в приложенном к тексту заявлении от имени пенсионера была озвучена просьба к органам социальной поддержки направить эти деньги председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Отмечалось, что такая выплата «унижает человеческое достоинство».