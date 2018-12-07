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Росконтроль проверил качество карбонада популярных брендов

Общество

«Эксперты изучили карбонад популярных брендов»

Москва, 7 декабря 2018, 10:03 — REGNUM  Исследование карбонада пяти популярных брендов, продающихся на прилавках магазинов Российской Федерации, провел экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль».

"Эксперты изучили карбонад популярных брендов: копчено-вареные «Велком», «Ближние горки», «Ремит», «Бахрушинъ» и варено-копченный «Рублёвский», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте организации.

Исследование проводили сразу по нескольким параметрам, в том числе на соответствие заявленной маркировке и по микробиологическим показателям.

В итоге лучшую оценку (38) получил карбонад копчено-вареный «Рублёвский», который соответствует заявленному составу и имеет хорошие оранолептические свойства. Все остальные образцы карбонада не прошли проверку по микробиологическим показателям.

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