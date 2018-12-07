В Забайкалье Всероссийский юридический диктант пишут даже чиновники

Иркутск, , 09:58 — REGNUM В Забайкальском госуниверситете сегодня, 7 декабря, стартовала национальная научно-практическая конференция «25 лет Конституции Российской Федерации: тенденции развития законодательства и правоприменительной практики». Помимо участия в ней, приглашённые (а это представители государственных органов власти, судейского сообщества, учёные, преподаватели и студенты) напишут Всероссийский юридический диктант, сказано в официальной информации, опубликованной на сайте вуза.

Известно, что текст диктанта включает 30 тестовых заданий на знание юридических понятий и терминов, основ Конституции РФ, отдельных отраслей права. На выполнение всех заданий отведено 60 минут.

По данным сайта регионального правительства, свои знания сегодня проверяет вице-премьер правительства Забайкальского края Сергей Новиченко.

«В последнее время много говорят о финансовой грамотности населения, но я считаю, что и юридическая грамотность граждан — важна. Хотя бы основные юридические знания должны быть у каждого. А наличие таких предметов как основы правовых знаний — обязательны в школах», — сказал он.

Участие в подобном мероприятии Сергей Новиченко принимал впервые. Рассчитывает, что диктант им написан на твердую четверку.

По словам руководителя Ассоциации юристов Забайкальского края, декана юридического факультета ЗабГУ Андрея Макарова, в этом году желающих проверить свои юридические знания заметно больше, чем в прошлом.

«Мы постарались привлечь участников не только среди студентов, магистров или школьников, но и среди представителей судейского сообщества, прокуратуры, министерство юстиций, адвокатуры, нотариата. По нашим подсчетам задания диктанта должны выполнить более 600 человек», — отметил он.

С приветственным словом перед участниками конференции выступили председатель Законодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов, первый заместитель прокурора Забайкальского края Максим Шипицын, заместитель прокурора Забайкальского края Арсалан Дамдинжапов, заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Баир Доржиев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова, а также некоторые преподаватели.

Напомним, Всероссийский правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции РФ, проводится во всей стране с 3 по 10 декабря 2018 года. В режиме online его можно пройти из любой точки России 10 декабря (12:00 мск) на сайте юрдиктант. рф, а 7 декабря в 12:00 для очного написания откроются площадки во всех регионах.

Мероприятие проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Общие итоги будут подведены 11 декабря на пресс-конференции.

Соорганизаторами диктанта выступают Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, также ФГБУ «Редакция «Российской газеты».