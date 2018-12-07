В Прикамье осуждено экс-руководство ОАО «39 арсенал»

Пермь, , 09:45 — REGNUM В Пермском крае Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшим сотрудникам ОАО «39 арсенал» (фирма занимается ремонтом и обслуживанием вооружения и военной техники). Им инкриминировали статьи УК РФ, где речь идет об отмывании 50 млн рублей и присвоении имущества на 9 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном военном следственном управлении СКР.

На скамье подсудимых оказались бывшие генеральный директор, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, главный бухгалтер и заместитель главного бухгалтера по бухгалтерскому учёту. По данным следствия, бывший гендиректор вместе с бухгалтерами фальсифицировали платежные поручения на перечисление денежных средств двум коммерческим компаниям. На самом деле финансово-хозяйственные отношения с этими фирмами отсутствовали. Но липовые документы позволили похитить 50 млн рублей.

Кроме того, установлен факт присвоения имущества на 9 млн рублей. От подлежавшей расформированию воинской части ОАО «39 арсенал» были переданы 1428 пиропатронов. Боеприпасы не поставили на учёт, а документацию о них уничтожили.

В зависимости от роли каждого в совершении преступлений участники группы получили сроки от трёх до семи лет исправительной колонии общего режима и штрафы — от 300 до 800 тыс. рублей. Женщине-бухгалтеру дали отсрочку исполнения приговора в связи с воспитанием несовершеннолетнего ребенка. Также суд запретил фигурантам занимать определенные должности на срок до трёх лет. Бывший гендиректор лишен воинского звания «полковник запаса».

Стоит отметить, что ОАО «39 арсенал» ранее уже оказывалось в центре скандала, связанного с уголовным преследованием из-за крупного мошенничества. Речь шла о самоходных гаубицах «Акация». Организация вместо ремонта произвела их замену, предоставив Минобороны документацию на 9,7 млн рублей. Деньги возместили за счёт бюджета.

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