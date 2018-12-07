Видео: на The Game Awards 2018 показали первый трейлер Mortal Kombat 11

Чикаго, США, , 09:38 — REGNUM Во время мероприятия The Game Awards 2018 студия NetherRealm представила первый трейлер Mortal Kombat 11, который показал, что стоит ожидать поклонникам серии от новой игры. Ролик был опубликован 6 декабря на YouTube-канале компании.

Трейлер получился достаточно кровавым, под рэп-мотив Immortal исполнителя 21 Savage персонажи кромсают друг друга при помощи различных видов оружия. Авторы ролика напоминают, что релиз игры назначен на 23 апреля 2019 года, а 17 января 2019 года пройдет фанатский эвент.

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Напомним, десятая часть Mortal Combat вышла в апреле 2015 года на платформах PC, PS4 Xbox One, и iOS, её российской локализацией занимлась компания «СофтКлаб». Игра была создана на «движке» (базовая программа) Unreal Engine 3.

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