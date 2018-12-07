Воронеж завалило снегом: город встал в пробках

Воронеж, , 09:20 — REGNUM С девятибалльных пробок началось для жителей Воронежа утро 7 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM. Сильный снегопад начался ночью и продолжается до сих пор.

Согласно данным сервиса Яндекс. пробки, аварии и заторы фиксируются практически на всех основных магистралях города: на проспекте Революции и примыкающей к нему улице Ленина, на улице Степана Разина, улице Плехановской и Московском проспекте, улице Кирова улице Ворошилова, улице Ломоносова, на улице Шишкова скорость по данным на 09:00 не превышала трех километров в час. Парализовано движение на ВОГРЭСовском мосту, в сторону Левого берега. Существенная пробка на Остужева, наблюдаются заторы на Ленинском проспекте, хотя в целом ситуация в Левобережном районе города куда лучше, чем в центральной его части.

По данным пресс-службы мэрии, в ночь на 7 декабря на дороги вышло почти 200 единиц снегоуборочной техники, за ночь вывезено 1,9 тыс. кубометров снега. Как обещают в мэрии, после утреннего часа пик снегоуборочная техника снова выйдет на работу, но все же предупреждают: осадки слишком обильные, а потому «каша» из снега и песка — неизбежна.

Отметим, что по прогнозу снег прекратится уже сегодня, 7 декабря. В субботу температура опустится до 8 градусов мороза, а вот днем 9 декабря вновь потеплеет, что принесет новые осадки.