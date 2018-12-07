Петербург проигрывает по качеству городской среды

Санкт-Петербург, , 09:08 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов раскритиковал качество городской среды в Северной столице и заявил о необходимости преодолеть эгоизм застройщиков. Выступая на XVI Съезде строителей Санкт-Петербурга, глава города особо отметил нехватку парковочных мест и дефицит социальной инфраструктуры в новых городских районах.

«У горожан сегодня новые требования. Он покупают не просто квартиру, а городскую среду: есть ли рядом детский сад, школа, магазин, спортивная площадка», — сказал Александр Беглов, сообщили в Смольном.

По словам главы региона, на сегодня индекс качества городской среды составляет у Петербурга или 60 процентов из 100 возможных. Самая большая проблема — острая нехватка социально-досуговой инфраструктуры: в городе должно быть больше пешеходных улиц, парков, скверов, открытых общественных пространств.

Также острейшая ситуация с парковочными местами в районах нового жилищного строительства, это связано с высоким уровнем автомобилизации и ошибками проектирования. Запаркованность внутриквартальных территорий, помимо понятных неудобств для пешеходов, создает проблемы для проезда автомобилей оперативных служб.

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Александр Беглов сообщил, что на сегодня в Петербурге выданы разрешения на строительство 24 млн квадратных метров жилья на период до 2024 года, то есть, от 3,5 до 4 млн кв. метров ежегодно в ближайшие 5−7 лет. По нормативам, для 3 млн кв. метров жилья нужно вводить 6,5 тысяч мест в детских садах и 12 тысяч мест в школах. Общая стоимость строительства таких учреждений — порядка 34 млрд рублей. В целом же городу понадобится на социальное обеспечение нового жилья 201 млрд рублей.

Чтобы обеспечить такое сбалансированное развитие, необходимо ликвидировать сложившийся дисбаланс между вводом жилья и социальной инфраструктурой. «Надо уходить от эгоизма застройщика. И победить его может только сам застройщик», — сказал Александр Беглов.

Он также призвал строительное сообщество «думать прежде всего о горожанах — удобно ли будем жить в тех кварталах, которые мы построим».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Беглов заявил о необходимости решения проблем транспортной доступности на стыке города и Ленобласти. Если не удастся их решить, петербургский регион ждет дорожный коллапс, считает чиновник.

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