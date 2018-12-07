Свердловский министр строительства: в Екатеринбурге нужен знаковый объект

Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM В Екатеринбурге так и не появилось знакового архитектурного объекта, который мог бы стать «визиткой» города. Ситуацию нужно исправить к 300-летию города, заявил министр строительства Свердловской области Михаил Волков на форуме 100+ Forum Russia, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас нет «открыточных» объектов, которые могли бы символизировать город. На 300-летие Екатеринбурга мы могли бы сконцентрировать общественное мнение, мнение архитектурного сообщества, бизнеса и власти, чтобы такой знаковый объект появился», — сказал министр.

По мнению Волкова, таким объектом мог бы стать «Храм на воде». Он остался бы узнаваемым на долгие годы, считает чиновник. А вот новый зал Свердловской филармонии — «не то», он будет интересен для музыкального сообщества, но «открыткой» Екатеринбурга ему не стать — вынес вердикт министр.

Как пример городов, где удалось создать знаковый объект, Волков привёл испанский Бильбао с известнейшим музеем Гуггенхайма и итальянскую Валенсию с ее футуристической архитектурой.

Напомним, 5 декабря председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Возглавил его свердловский губернатор Евгений Куйвашев, В состав также вошли глава города Александр Высокинский, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Утверждён состав оргкомитета по подготовке к 300-летию Екатеринбурга