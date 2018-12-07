На юге Китая ожидается резкое падение температур и холодный ветер

Пекин, , 08:59 — REGNUM Холодный фронт накроет большинство районов юга Китая в ближайшие несколько дней, принеся резкое похолодание и сильные ветры, сообщили в государственной метеорологической обсерватории Поднебесной, передает 7 декабря агентство Синьхуа.

Холодный фронт приведет к снижению температур на 6−8 градусов Цельсия на обширных территориях юга Китая с 7 по 8 декабря. В некоторых районах южных провинций Фуцзянь, Гуанду и Гуанси-Чжуанском автономном районе ожидается падение температур даже более чем на 8 градусов при сильном ветре.

В связи с этим центр объявил «синий» уровень погодной опасности в связи с резким похолоданием, вызванным приходом холодного воздуха на юг Китая. В четырехуровневой системе предупреждения «синий» — самый низкий уровень угрозы в Китае.

Напомним, что третий по опасности, «оранжевый», код был объявлен в северных районах Китая в связи с приходом сорокаградусных морозов.

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