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В восьми городах и районах Дагестана построят приюты для животных

Общество

Подготовлены проектно-сметные документации и отведены участки

Махачкала, 7 декабря 2018, 09:01 — REGNUM  Приюты для содержания безнадзорных животных должны появиться в муниципалитетах Дагестана. Речь идёт о городах Каспийск, Избербаш, Кизилюрт, а также о Дербентском, Хасавюртовском, Сергокалинском, Ботлихском и Каякентском районах республики. Об этом рассказал первый заместитель председателя ныне упраздненного регионального комитета по ветеринарии Магомед Шапиев на совещании под руководством министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации субъекта.

По словам выступающего, на сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация и отведены земельные участки. Однако министр выразил недовольство тем, что строительные работы всё ещё не начаты.

«В муниципалитетах должна быть не только точная информация о количестве безнадзорных животных, но и должен быть обеспечен контроль за ними. Так как имеется проблема скопления на улицах города стаи собак, создаётся непосредственная угроза жизни и здоровью людей», — сказал Абдулмуслимов. Он напомнил о случаях нападения бездомных собак на людей и добавил, что нельзя вновь допустить подобных инцидентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в городе Махачкале в результате нападения стаи бродячих собак погибла девятилетняя девочка. В смерти ребенка обвинили управление ЖКХ города, которое не предпринимало необходимых мер по отлову бездомных животных.

На следующий день после трагедии в мэрии Махачкалы приняли решение немедленно построить в черте города приюта МУП «Питомец». Персонал учреждения занимается отловом и стерилизацией безнадзорных собак. Животные, не представляющие угрозы для людей, обратно возвращаются на улицы. На 1 декабря 2018 года в приюте содержатся 48 собак.

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Проблема бездомных животных и попытки ее решения
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