В ГИБДД объяснили, почему попросили отложить введение новых номеров

Москва, , 08:50 — REGNUM ГИБДД попросила Росстандарт перенести введение автомобильных номеров нового стандарта с 1 января на 4 августа 2019 г, чтобы исключить возможные необоснованные расходы федерального бюджета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

В сообщении ведомства говорится, что в связи с вступлением в силу закона «О госрегистрации транспортных средств в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» Госавтоинспекция МВД РФ инициировала обращение в Росстандарт с предложением о переносе сроков введения в действие нового ГОСТа на 4 августа.

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20 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на утвержденный Росстандартом приказ сообщила, что с 1 января 2019 года в России будет действовать новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», согласно которому вводится 10 новых типов номеров.

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