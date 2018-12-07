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Москвичам доступен новый онлайн-сервис — информация о полисе ОМС

Общество

Услуга запущена на портале mos.ru

Москва, 7 декабря 2018, 08:47 — REGNUM  Для жителей Москвы стал доступен еще один онлайн-сервис — «Просмотр информации о полисе ОМС». Он запущен на портале mos.ru, сообщается на сайте мэра Москвы.

Москвичи с помощью нового сервиса смогут посмотреть, зарегистрирован ли полис ОМС в столице, а также получить сведения о страховой организации, которая его обслуживает.

Если страховщик, который прежде обслуживал гражданина, не работает, то житель Москвы должен выбрать нового и обратиться к нему.

Стоит отметить, что перерегистрировать свой медицинский полис на сайте нельзя, это можно сделать только в страховой медицинской организации.

Ранее на эту тему: Новая услуга: оформить полис ОМС можно онлайн

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Москве появилась ещё одна новая электронная услуга «Запись к ветеринарному врачу». Теперь записаться на приём к ветеринару в государственную клинику с домашним животным можно через mos.ru.

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