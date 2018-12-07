Скромная компенсация: во сколько оценили участие педагогов Татарии в ГИА?

Казань, , 08:21 — REGNUM Учителям Татарии, участвующим в государственной итоговой аттестации (ГИА), будут оплачивать эту дополнительную нагрузку — по 19,28 рубля в час. Сейчас такую сумму они получают только за участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ). Соответствующий законопроект, который вносит поправки в региональный закон «Об образовании», до 10 декабря 2018 года находится на этапе общественного обсуждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, введение нормы позволит оплачивать участие не только в ЕГЭ, но и в прочих аттестационных мероприятиях, например, основном государственном экзамене (ОГЭ) в девятых классах. Тема данных выплат долгие годы было проблемой для республики, а в 2017 году стала поводом для скандала и вмешательства прокурора, отметившего, что компенсация не производится, потому что правительство РТ не приняло порядок выплат и не установило их размер.

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Позднее в республике было принято постановление, которым отрегулировали вопрос выплат и выделения районам межбюджетных трансфертов на эти цели. Норма вступила в силу с 1 января 2018 года. Компенсация за ЕГЭ составляла 19,28 рубля в час и рассчитывалась, исходя из количества затраченных часов и дней.

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При этом в богатой Татарии был далеко не самый высокий размер компенсации. К примеру, по данным издания «Коммерсантъ», в Белгородской области в зависимости от того, в аудитории или за её пределами работает педагог, сумма составляет 30−40 рублей в час, в Новосибирской области за аудиторию платят 183,4 рубля в час, в Якутии отметка не опускает ниже 186 рублей. В 2017 году профсоюз «Учитель» провёл анализ по ряду регионов. В Мордовии сумма составляла 94,27 рубля в час, в Чувашии — 106,2 рубля.

Власти Татарии планируют утвердить выплаты за все виды аттестации в преддверии вступления в силу соответствующего федерального законодательства.

«Размер данных компенсационных выплат установлен постановлением кабинета министров Республики Татарстан от 10 октября 2017 года № 785 «О компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена» на уровне 19,28 рубля в час. Численность работников, имеющих право на получение компенсации, определяется по итогам проведения экзамена. Разработанный законопроект предусматривает выплату вышеуказанных компенсаций работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования во всех формах», — отмечается в пояснительной записке и уточняется, что потребность в средствах в 2019 году составит 8,9 млн рублей.