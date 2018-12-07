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На станции метро «Пушкинская» заработала онлайн-библиотека

Общество

… в виде мозаичного панно

Москва, 7 декабря 2018, 08:19 — REGNUM  На одной из станций Московского метрополитене открылась онлайн-библиотека. Виртуальная книжная полка разместилась в переходе между станциями «Пушкинская» и «Чеховская», сообщается на портале мэра Москвы.

Онлайн-библиотека выполнена в виде мозаичного панно размером 1×2 метра с портретом русского поэта и писателя Александра Пушкина. Также на панно изображено собрание наиболее известных произведений Пушкина.

На панно рядом с корешками книг размещены QR-коды. С помощью пассажиры могут скачать любую книгу с помощью камеры смартфона или специального приложения для чтения таких кодов. Все книги загружают бесплатно.

Стоит отметить, что на сайте проекта «Книги в метро» собрано более 100 произведений классиков русской и мировой литературы. За три месяца с момента запуска проекта пассажиры метро скачали более 100 тыс. книг.

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Как сообщало ИА REGNUM, в вагонах Московского метрополитена в вагонах начали демонстрировать видеоолики об истории столицы. Пассажиры увидят несколько десятков сюжетов на всех линиях метро. Авторы проекта хотели рассказать всё самое интересное о Москве.

Подробнее: Ролики об истории Москвы начали показывать в вагонах метро

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